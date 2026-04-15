劇団☆新感線『アケチコ！』製作発表撮影：田中亜紀 劇団☆新感線『アケチコ！』の製作発表が行われ、出演の宮野真守、神山智洋(WEST.)、古田新太などが登壇した。 本作の脚本を手がけるのは外部作家として4人目となる福原充則。劇団主宰・いのうえひでのりがこれまで書き下ろしてきた“ネタもの”のエッセンスを福原独自の解釈で取り入れ、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたような ほの暗い匂いが漂うスチ&#