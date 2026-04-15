

劇団☆新感線『アケチコ！』製作発表 撮影：田中亜紀

劇団☆新感線『アケチコ！』の製作発表が行われ、出演の宮野真守、神山智洋(WEST.)、古田新太などが登壇した。



本作の脚本を手がけるのは外部作家として4人目となる福原充則。劇団主宰・いのうえひでのりがこれまで書き下ろしてきた“ネタもの”のエッセンスを福原独自の解釈で取り入れ、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたような ほの暗い匂いが漂うスチームパンクの世界を作り上げる。

登場するのは二人の探偵と、それを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たち・・・と深まる謎《ミステリー》。これまでの新感線とは一風変わったアングラの色も滲ませつつ、“Rシリーズ”ならではの生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのドタバタ音楽活劇ミステリーになるという。

タイトルロールのアケチコ役を務めるのは、2022年の『神州無頼街』以来、新感線3度目の登場となる宮野真守。そして、2016年の『Vamp Bamboo Burn～ヴァン！バン！バーン！～』以来 10年振りの劇団☆新感線作品出演となる WEST.の神山智洋。

さらに、2022年の『薔薇とサムライ２－海賊女王の帰還－』で高い歌唱力を見せた石田ニコルが２度目の出演、劇団イキウメで圧倒的存在感を放つ浜田信也、スーパー戦隊シリーズのヒロイン役で一躍注目を集める志田こはくが新感線に初参加するほか、劇団員の粟根まこと、古田新太が出演する。

現在、本作の《東京・福岡・大阪 公式サイト2次先行（抽選）》が行われている。

https://blog.vi-shinkansen.co.jp/?p=12829

本作の製作発表が行われ、作の福原充則、演出の いのうえひでのり、出演する宮野真守、神山智洋、石田ニコル、浜田信也、志田こはく、粟根まこと、古田新太が登壇した。

福原充則（作）

「まだ役者だけやっていた若い頃に、15分くらいの短編をやっていたところ、当時の新感線の社長の細川さんが観に来てくれてて、『お前、面白いな。ちゃんとやれよ。』みたいに、すごく上から褒めていただきました。それで演劇を続けてました。いのうえさんにも劇場の規模が100人くらいの頃から観ていただいていて、25年。ようやくオファーをいただいたので、頑張って書きました。僕は、あまり気づいてもらったことは無いんですが、一応社会派だと思って台本を書いています。今回も誰も気づいてくれないかもしれないんですが、昨今の社会情勢を睨みながら真面目に書いたので、それをバカバカしく舞台上で展開してもらえると思います。自分も観客として楽しみにしています！」

いのうえひでのり（演出）

「年末にやった『爆烈忠臣蔵』は、OB・OGもそろってお祭り騒ぎする ザ・新感線みたいな芝居になったんですけど、今回は全く違うお芝居をやりたいなと。そして新しく有明にできたこの劇場は音にこだわっているということなので、生バンドを入れたRシリーズにしようと。いのうえ歌舞伎は時代劇でチャンバラなんだけど、それとは違う形のお芝居をやりたいということもあり、横溝正史・江戸川乱歩 作品のようなロマンチックで、少し怖いミステリーをベースにした、ドタバタをやろうと思っています。

福原くんは変な作品や、面白い作品を書いているのを知ってたし、いつか一緒にやりたいなと思ってたので今回お願いしました。あんまり新感線でやっていない、福ちゃんならではの不思議な世界に、まもちゃんや神ちゃんの歌もいっぱい入っているので、そのあたりも楽しみにしていただければと思います。

いつものネタものは、観終わって何も残らないんですが、今回のは少し良いもの観たかなとなるかな・・・。」

宮野真守

「オファーをいただいた時は、『宮野真守でいいのか』と思いましたが、お声がけ自体が嬉しかったので、全身全霊をかけて向かっていきたいなと思っています。これまではいのうえ歌舞伎で、チャンバラ多めで舞台に立たせていただいてました。今回は音楽もので、宮野は歌えると思ってもらえて非常に光栄です。稽古も始まっていて、かなり社会派でやっています・・・！今回僕が演じる探偵は、事件に介入していく役なのですが、そこでの胡散臭さが結構大事になってくるかなと思っています。

稽古をしていても、笑いが渦巻くシーンが多いので、お客様には気持ちよく笑っていただきながら、メッセージを残していけたらなと思っています。」

神山智洋

「新感線の舞台に立って、皆さんと馬鹿騒ぎしたいなというのはずっと思っていたんですけど、役柄を聞いて『マニラ育ちの帰国子女』っていうのを聞いて、『・・・ん？』ってなりました。でも、稽古が始まってみて、僕の演じる新田一耕助は、真っ直ぐな正義感を持っているというか、一本芯を持って探偵として事件と向き合ってきた人物なんだろうなと思います。

新感線は46周年ということで、46年やってきても さらに新しいことに挑戦する姿勢や思いにもすごく感銘を受けました。

これまでの新感線と違う部分もあるし、新感線らしいドタバタ劇もしっかりと組み込まれているので、本番が楽しみです。」

石田ニコル

「また新感線に出たいなと思っていたので、『薔薇とサムライ２～海賊女王の帰還』に続いて2回目に呼んでいただいたのは本当に嬉しかったです。私が演じるのが菊川民子という役名で、私は 民子 という顔なんだろうか・・・、と思いましたが、台本を読んで民子のミステリアスな部分にワクワクしています。

今、お稽古が始まって『ああ、新感線だな』って思って、台本にいろいろ書き込みながら、頭を抱えながら、そして楽しみながらお稽古をしております。深いセリフもありますので、そういうのも楽しんで行ければなと思っています。

劇団員の皆様が本当に最高でして、笑っちゃわないようにしなきゃなと思っています。まあまあクセ強歌劇団です。」

浜田信也

「出身は東京なんですが、大学4年間は大阪に行っておりまして、そこで演劇をやり始めたんです。なので劇団☆新感線は当時から身近に感じつつも、遠くにいるでっかい背中だと思って演劇をやり続けていました。もう四半世紀前ですが、当時の劇研の連中と『いつか新感線に出れたらいいよな』みたいな話を安いお酒を飲みながらしてたのを、今回のオファーをいただいた時に思い出しました。ずいぶん時間が経ったんだなということと、その間ずっと新感線は演劇界の先頭を走り続けていることの凄さを感じました。

稽古をやってみて「劇団が違うとこんなに違うことをやるんだ！」と思って、気持ちは一年生です。四月だし。劇団員のみなさんがとても面白いので、僕らも負けないように食らいついていきたいなと思っています。」

志田こはく

「前作の『爆烈忠臣蔵』と、『ミナト町純情オセロ』を拝見しまして、みなさん踊るように芝居をされる人たちだなと思いました！ 今回社会派な作品ではあるんですけど、体を大きく動かして、楽しくお芝居できたらいいなと思っています！

お稽古も本格的に始まっていて、すでにワクワクが止まらない現場です！ 歌って踊って、本格的なアクションもある舞台ですし、いのうえさんから一つ一つ丁寧に動きを付けていただいて、宮野さんからもアドバイスをいただきながら、なんとか食らいついています！」

粟根まこと

「私が演じるのは黒ダイヤ歌劇団トップの親衛隊長なんですが、歌劇団のシーンもあったりします。今回は生バンドで、とっても歌の上手な方をゲストにお招きしていますし、歌劇団のレビューショー風のものもあれば、社会派風の曲もあります。いろんな歌が山ほど出てきますので、そんなところも楽しみにしていただければと思います。

福原さんは「出演者の方々へのラブレター」と言っていましたが、我々にとっては「悪意あるあて書き」としか思えないネタが沢山ちりばめられているんですよ。それがお客様に伝わるかどうかわからないところがまた悪意がある。そして今回、芝居の後半にとても難しい展開を迎えるので、そこもお楽しみに。」

古田新太

「（性別不明の怪人を演じると紹介されて）・・・怪人の役しかやったことがないんで、どうってことないんだけど。福ちゃんとは新感線は初めてだけど、何本か一緒にやってるんで、社会派なのは重々知ってる。僕はまだ違う芝居をやっていて、稽古に入ってないんですけど、私が稽古に入ったら2/3くらいの長さにしたいと思っています！

『ここ要らない』『ここ要らない』って、だから全部覚えなくていいよ！ なんとか短くしたいと思います。

まもちゃん、神ちゃん、こはくちゃんも初めてで、まさかイキウメの人（※浜田信也さん）と一緒にやるとは思わなかったよ。

いのうえさんも「新しいことを！」って言ってるけど、いつもと変わんないって。46年間、何にも変わってないんだから、変われるわけないじゃん。

（最後にコメントを求められて）ニコルと こはくに美味しいものを食べさせたいです。以上。」





劇団☆新感線『アケチコ！』製作発表 撮影：田中亜紀

こちらの製作発表のダイジェスト映像は、後日 劇団☆新感線YouTubeで公開されるとのこと。

現在、本作の《東京・福岡・大阪 公式サイト2次先行（抽選）》が行われている。

https://blog.vi-shinkansen.co.jp/?p=12829



公演の詳細は公式サイトへ

https://www.vi-shinkansen.co.jp/akechico/

（文：エントレ編集部）