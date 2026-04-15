ガールズグループ「ME:I」（読み：ミーアイ）が、ヘアケアブランド「Linon」のアンバサダーに就任。お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんとともに「Linon」新シャンプー・トリートメント発表会に登場しました。 【写真を見る】【 ME:I 】ポジティブ番長のRINON「これからも自分が一番カワイイと思っていきたい」笑顔で宣言「Linon（リノン）」と名前の読みが同じRINONさんは、?名前を聞いた時に、運命だなと感じた。ご一緒