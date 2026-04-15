記事ポイント1万年堂出版の『なぜ生きる』が発刊25年で100万部を突破し、今あらためて注目を集めています。精神科医と哲学者が人生の根本的な問いに向き合う内容が、幅広い世代の読者に読み継がれています。全国の書店で購入でき、自宅配送の問い合わせ先も案内されています。 1万年堂出版の書籍『なぜ生きる』が、発刊から25年を経て100万部を突破します。精神科医と哲学者による異色の共著は、「なぜ生きるのか」という根本