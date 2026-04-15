福島・いわき市の住宅街で13日、2階建て住宅から出火し激しく燃え上がった。火元の住宅にいた親子2人が搬送され、40代の娘の死亡が確認された。70代の母親はのどにやけどを負ったものの命に別条はないという。窓を突き抜け、激しく燃えさかる炎13日夕方6時過ぎ、「2階が燃えている」との119番通報が寄せられた。現場は福島・いわき市の住宅街。炎が2階の窓を突き抜け激しく燃えさかっている。大量の煙が風に流され、辺りは騒然とな