シカゴ・ブルズで2年目のNBA挑戦を終えた河村勇輝 photo by Getty Images前編：河村勇輝の「NBA挑戦2年目総括」河村勇輝のNBA挑戦2年目のシーズンが終了した。今季はシカゴ・ブルズと２ウェイ契約を果たし、序盤戦こそケガで出遅れたものの、コートに復帰後は確かな成長の跡を残した。河村は今シーズン、何をつかんだのか？そして今、何を思っているのか？今夏も含めた日本代表活動、ホーバス前HCへの思いも含めて、前後編の２