マメ科植物の種子からバイオ燃料商船三井など6社は2026年4月14日、インドネシア・南カリマンタン州タピン県の炭鉱跡地でバイオ燃料の原料となる植物の試験栽培を開始すると発表しました。 【え、コレ…？】バイオ燃料の原料として育てる「マメ科植物」（写真）その植物の名は「ポンガミア」。インド原産のマメ科植物で、沖縄県が分布北限となる熱帯・亜熱帯の植物です。種子に30〜45%程度の油分を含み、非可食油であることから