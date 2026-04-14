オウガ・ジャパンがHasselbladカメラ搭載の横開き型フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」を日本で発売！オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は14日、都内およびオンラインにて「2026 OPPO Find N6発表会」を開催し、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品としてスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムを搭載した横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ