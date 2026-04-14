東方神起が、「Share The World -RED OCEAN Ver.-」を4月15日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、2009年当時フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」のオープニングテーマ曲として起用されていた作品だが、日本デビュー20周年の締めくくりとして、新たに「Share The World -RED OCEAN Ver.-」をリリースすることとなった。ジャケットは、2026年4月5日よりエルバフ編が放送開始になっている「ONE PIECE」より“ゴーイング・メリ