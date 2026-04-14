ジャルカードは、会員専用ウェブサイト「agora plus（アゴラプラス）」を、8月31日をもってサービスを終了する。「AGORA」は、1991年にJALファーストクラス機内誌として創刊し、その後JALカード会員誌として発行してきたが、2023年3-4月号をもって冊子とPDF Viewer版の発行を終了し、2023年8月に同サイトに移行していた。海外・国内の特集記事や航空にまつわるコラムをはじめ、様々な世界各国のトレンドやカルチャー、こだわりの食