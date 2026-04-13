酔鯨酒造は発売から30年を超える主力商品の一つ、「純米吟醸 吟麗」「同 生酒」をリニューアルした。従来から使用する自社酵母に高知県の吟醸酵母を新たに加え、「吟醸酒らしいさわやかな香りで、より広いシーンで楽しめる香味に仕上がった」（同社）という。アルコール度数も15度（生酒は16度）と1度下げ、口当たりが軽く日常の食卓に合わせやすいようにした。同社では「現代の食卓に合わせたより軽快な飲み心地で、食中