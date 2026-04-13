ブルーノ・サッコがデザインしたSLは、クルージングとシャープなルックスを楽しめて、最高のコストパフォーマンスを誇る。【画像】メルセデス・ベンツが最新技術を過剰なほど盛り込んだ時代の、今となってはコスパ抜群のSL（写真7点）伝統的なメルセデス・ベンツは、ドライバーに特別感を味わわせてくれる。軽いが積極的なステアリング、余りあるパワー、あえてゆったりとした設定のATによって、目的地に着いたときには出発時より