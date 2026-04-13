ロッテは13日、6月19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始） で、地域振興活動「ALL FOR CHIBA」の一環として、習志野市立習志野高等学校吹奏楽部の来場決定を発表した。「ALL FOR CHIBA」は、県内でのファーム公式戦の開催や学校訪問、ベースボールチャレンジ（野球体験教室）など、球団が取り組む地域振興活動。習志野高等学校吹奏楽部との取り組みは2018年に開始し（2018年、2019年、2020年、2022年、2023年