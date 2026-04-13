東京・銀座のGinza Sony Parkにて、銀座の100年、ソニーの80年、そしてソニービルの60年を重ね合わせて辿る展覧会『100.80.60.展』が、2026年4月24日から5月31日まで開催されます。本展は、単なる年表的な回顧ではありません。都市・企業・建築という異なる時間軸を、11人の作家による“言葉”を通して編み直す試みです。Courtesy of Ginza Sony Park銀座という「変わり続ける場所」 銀座は、日本におけるモダンの象徴であり続けて