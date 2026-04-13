南海電気鉄道がこのほど、高野線・なんば〜極楽橋間にて、関係者、報道関係者が参加する新観光列車「GRAN 天空」走行試験車両への乗車会を実施しました。乗車会を通じて、「GRAN 天空」の魅力と狙いを解説します。【写真】豪華なソファ席「グランシートプラス」1両ごとにキャラが異なる車内「GRAN 天空」は4月24日から運行を開始する新観光列車です。車両自体は2000系の改造車です。運行区間はなんば〜極楽橋間となり、1日上下各2