【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JUNNAが、4月11日に開催したファンクラブ限定イベント『じゅんな6くみーてぃんぐ ～かていか編～』梅田Shangri-La最終公演にて、ソニー・ミュージックレーベルズへの移籍とともにソロアーティスト名義を「Junna」へ変更、再デビューすることを発表。新ビジュアルも公開した。 ■新曲「GUM」が白洲迅主演・テレビ朝日系 金曜ナイトド