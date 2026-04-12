◇MLBドジャース6−3レンジャーズ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは大谷翔平選手が4試合ぶりの一発を放つ活躍をみせるなど、レンジャーズに2連勝です。初回、先発のエメ・シーハン投手が1番のブランドン・ニモ選手に先頭打者ホームランを許し、先制点を献上。それでも直後の攻撃では、大谷翔平選手がジャック・ライター投手の4球目、インコースへの変化球をとらえ、ライトスタンドへの一発。4試合ぶりの今季4号