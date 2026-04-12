◇MLB ドジャース6−3レンジャーズ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは大谷翔平選手が4試合ぶりの一発を放つ活躍をみせるなど、レンジャーズに2連勝です。

初回、先発のエメ・シーハン投手が1番のブランドン・ニモ選手に先頭打者ホームランを許し、先制点を献上。

それでも直後の攻撃では、大谷翔平選手がジャック・ライター投手の4球目、インコースへの変化球をとらえ、ライトスタンドへの一発。4試合ぶりの今季4号、本拠地での今季初アーチですぐに追いつきます。さらにその後、打線がつながりテオスカー・ヘルナンデス選手の3号3ランで一挙4得点。強力打線がホームラン攻勢で得点をあげました。

さらに大谷選手は2回、ピッチャーゴロも内野安打で出塁。得点にはつながりませんが、4試合ぶり今季5度目のマルチヒットを記録します。3回には無死満塁からヘルナンデス選手の併殺の間に1点を追加しました。

援護を受けたシーハン投手は、初回の被弾以降、テンポのいい投球でアウトを重ねます。5回は先頭打者に四球を与えますが、バックも安定した守備で併殺を奪いました。6回はニモ選手にこの日2本目となる2ランを献上。後続は抑え、シーハン投手は6回3失点で降板します。

2点差に迫られたドジャースですが、7回はジャック・ドライヤー投手が3者連続三振。8回はタナー・スコット投手が3者凡退に抑えます。

8回にアンディ・パヘス選手のタイムリーで3点差に広げると、9回はブレーク・トライネン投手が登板。四球や失策でピンチを背負いましたが、三振で2アウトへ。ここで現地4月11日が30歳の誕生日であるアレックス・ベシア投手がマウンドに上がり、三振でゲームセット。雄たけびを上げました。シーアンが今季2勝目、ベシア投手が今季初セーブです。

大谷選手は、3打席目以降は三振に倒れ、4打数2安打で今季打率.283。前日イチロー氏を抜き昨季から続く44試合連続出塁の日本人記録を更新しましたが、さらに1つ伸ばしました。