「新生活が始まると、ナイトワーカーの数が増える」なんていわれがある。昨今は夜職ブームの影響で通年の「デビュー組」が多く、「人員増強」は春に限った話ではなくなったものの、いずれにしても4〜5月は求人に力が入る季節だ。入学早々夜のお店に面接へ行く女子大生、3月の退職を皮切りに歓楽街へ飛び込む元・会社員など、新生活と共に環境の変化を求める人は、いつの時代も存在するもの。そして、スカウトマンが元気な時代はこ