若者に急増「車なし旅行」のリアルスマホとSNSでの情報収集が当たり前となった今、若者の間で「新たな旅のスタイル」が共感を集めている。それが「旅行先でレンタカーは借りない」という選択である。東京や大阪といった大都市圏なら公共交通機関で事足りるが、地方は依然として「車社会」だ。鉄道がなくバスの本数も少ない地域では、レンタカーがなければ行動範囲は著しく狭まってしまうはずである。しかし、今の若者たちにとって