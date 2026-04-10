X(旧Twitter)の音声投稿は、2025年3月頃に突如削除されました。しかし、2026年4月になってXのダイレクトメッセージ機能であるXChatで、音声投稿機能が復活したことがアナウンスされています。Voice Notes on XChat are finally here. pic.twitter.com/u1oEzoyFc0— Chat (@chat) April 9, 2026X brings back Voice Notes to X Chat | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/04/09/x-brings-back-voice-notes-to-x-chat/Xのダ