フロリダ州のジェームズ・ウスマイヤー州司法長官が、2025年に発生したフロリダ州立大学での銃乱射事件にChatGPTが関与した疑いがあるとして、OpenAIに対する調査を開始することを2026年4月9日に発表しました。この調査は公共の安全や国家安全保障に対するリスク、未成年者への悪影響など、広範囲な懸念に基づいています。Florida AG to probe OpenAI, alleging possible connection to FSU shooting | TechCrunchhttps://techcrun