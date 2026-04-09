提供：高松北高等学校応援部 香川県立高松北高校の応援部チアチーム「North Shine」は、3月14日に大阪府で開催された西日本中学校・高等学校ダンスドリル競技大会2026のソングポン部門Large編成で準優勝を果たしました。チームは8月にオーストラリアで開催される世界大会への出場権を獲得しました。 10日から、学校専用クラウドファンディング「Yellz」で、遠征費1人当たり45万円、合計450万円を目標に支