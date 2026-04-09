山口・宇部市瓜生野の国道2号で車両同士の衝突事故があり、現場付近は上下線とも通行止めとなっています。（午後4時半現在）大型トラックと軽自動車の衝突事故で、大型トラックの運転手から「軽４と正面衝突した、相手にケガがあるようだ」と通報があったということです。現場は片側1車線の道路で、警察では、どちらかがはみ出したとみて調べを進めています。