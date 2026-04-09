日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、２月２１日に弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、委員待遇年寄から平年寄への２階級降格と報酬減額（１０％を３か月）処分を決めた。部屋の師匠は交代せず、継続する。また、酒席での女性とのトラブルが発端だったこともあり、伯乃富士も厳重注意とした。協会の役職は、全てを統括する理事長がトップ。親方の理事は定員１０人。以下は