今年の春闘について連合富山は、きょう会見を開き、加盟する県内の労働組合の妥結状況を発表しました。多くの組合で、ベースアップ要求を始めた2014年以降、最も高い水準となっています。連合富山によりますと、今年の春闘で要求を出した県内の加盟167組合のうち、82の組合がきのうまでに妥結しました。賃上げ額は、ベースアップと定期昇給分を合わせて、平均で月額1万5654円、賃上げ率は5.47パーセントで、去年