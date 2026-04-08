８日スタートのテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜・午後９時）にＷ主演する女優・土屋太鳳と「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」佐藤勝利が、そろって同日放送の同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にゲスト出演。共演俳優の人柄を絶賛する一幕があった。同ドラマはトラックで爆走する捜査本部を題材にした新感覚の刑事ドラマ。警察庁が試験的に運用を決めた移動捜査課に所属する個性派刑事た