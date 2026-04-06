国策に貢献！ 7人乗り3列シートSUV「ハイランダー」をアメリカから輸入！ トヨタは、トランプ関税対策のひとつとして、アメリカで生産された3列シートSUVのハイランダーを輸入し販売を開始する。まず、トヨタモビリティ東京を通じて2026年4月2日から発売。その後、全国での販売は、今夏以降を予定している。 新型ハイランダーは、巨大化した50系RAV4？ 新型トヨタ ハイランダーを端的に表現すると「巨大にな