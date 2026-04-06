【第98話2】 4月6日 公開 第98話2を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月6日、原作・日向夏氏、作画・倉田三ノ路氏によるマンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第98話「飲み比べ（2）」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第98話2では、押しかけてきた借金取りと話をしながら、猫猫は周囲の状況を分析する。借金取りたちは、店主が示した証文を無効だと取り