新食感コロッケ「ふわもちコロ」が全国の神戸コロッケで期間限定販売！2026年3月29日（日）、グランフロント大阪 うめきた広場サブスペースにて全国販売開始を記念した、「ふわもちコロ」を味わえる無料体験型イベントが開催！休日の開催となり、イベントは老若男女問わず、沢山の人が訪れ大盛況となりました。 「ふわもちコロ」を味わえる無料体験型イベントが開催 試食体験に加えブランドキャラクター「招喜家（