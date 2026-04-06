神戸コロッケで期間限定販売 新食感「ふわもちコロ」が登場！無料体験型イベントも開催

新食感コロッケ「ふわもちコロ」が全国の神戸コロッケで期間限定販売！2026年3月29日（日）、グランフロント大阪 うめきた広場サブスペースにて全国販売開始を記念した、「ふわもちコロ」を味わえる無料体験型イベントが開催！休日の開催となり、イベントは老若男女問わず、沢山の人が訪れ大盛況となりました。

「ふわもちコロ」を味わえる無料体験型イベントが開催

試食体験に加えブランドキャラクター「招喜家（まねきけ）」が登場！“ふわもち”なコンテンツをご用意。ふわもちの世界観を丸ごと体感できるイベント。

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可愛らしいフォトスポットもご用意

可愛らしいフォトスポット「招喜家 春のボヤキボード」が用意され、ホッとするような一言が寄せられました。

無料で楽しめるコンテンツ

引き換え券が用意され、引き換えに”にゃお吉みくじ”に挑戦！気になるおみくじの内容は、開けてのおたのしみ。

ふわもちコロ

北海道北見市端野町産のゆめいころを使用。きめ細かでなめらかな口溶け、中には香ばしく揚げたダイス状のゆめいころが入っており、ほんのりベーコンの旨みをきかせた自家製ブイヨンをブレンド。思わず笑みが溢れる一品。

野外でのイベントは大盛況

グランフロント大阪うめきた広場サブスペース。野外での開催となり、開放感溢れる空間は人工芝と雲クッションによる「ふわもち休憩スペース」が用意され、大阪梅田の中心でプチお花見気分を味わえました。

「RF1」と「神戸コロッケ」でテイクアウト

お天気の良い日は、緑豊かなうめきた公園でピクニック♪ロック・フィールドの旗艦ブランド「RF1」と「神戸コロッケ」でテイクアウト。

春豆とアボカドの彩りサラダ(RF1)

彩り華やかなフレッシュなサラダは、春の豆にアボカドのまろやかさ、揚げた空豆の風味とベーコンの旨みがアクセントに。ディルの香りとマスタードの風味が春らしい爽やかな味わい。

菜の花と海老カリジャコのサラダ(RF1)

ほろ苦い旬菜の花と春キャベツのやさしい甘さに、焼きあげた海老の香ばしい旨み、ふわふわの卵のまろやかさとじゃこの食感がアクセント。

マスカルポーネを加えた濃厚なマヨネーズソースベースのソースで、素材の旨みを引き立てます。春の訪れを感じさせてくれる一品。

海老と帆立のカツ(神戸コロッケ)

ザクッと食感の衣のなかには、海老がたっぷり！ぷりっぷりの食感と魚介の旨みに、ふわりと広がるさわやかな大葉と香ばしいゴマが織りなす、素材を味わうカツ。

別添えのマイルドタルタルソース付きなので、かけるとクリーミーに味わいの変化を楽しめます。

でら旨 味噌カツ串(神戸コロッケ)

ボリューム満点！ジュワ～っと肉汁溢れるカツ串には、オリジナル味噌ソース。

奥深い旨みの豆味噌と香り豊かな米味噌を絶妙なバランスで合わせており、コクがありクセになる味わい。

うめきた公園は、大阪梅田のアクセス抜群の立地、暖かくなる季節は、屋外で美味しいお料理を持ち寄り手ぶらで楽ちんピクニックを楽しむのにもピッタリ！

RF1 阪神梅田店

ショーケースにならぶ、カラフルなサラダにおそうざい。量り売りのグラムからパック売りまで、自身のお好みを購入できます。ご自宅用からホームパーティや手土産にもピッタリな健康的かつオシャレなお料理がたくさん！

神戸コロッケ 阪神梅田店

揚げもの、フライもの好きにはたまらない！素材選びからはじまる、こだわりのコロッケにフライ、ブランドキャラクター「招喜家（まねきけ）」の8匹の猫の家族もユニークで目が離せません。

RF1 阪神梅田店

大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店B1F

(うめだ阪急.大丸梅田店など全国取り扱いあり)

・春豆とアボカドの彩りサラダ：100g 562円(税込)

※販売期間 5月6日まで

・菜の花と海老カリジャコのサラダ：100g：627(税込)

※販売期間5月20日まで

※サラダは要冷蔵商品となります。お早めにお召し上がりください。

神戸コロッケ 阪神梅田店

(大丸梅田.大丸神戸など全国取り扱いあり)

大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店B1F

・ふわもちコロ：1個199円 (税込)

※販売期間4月22日まで

・海老と帆立のカツ マイルドタルタルソース付き：1個378円（税込)

・でら旨 味噌カツ串：1個270 円(税込)