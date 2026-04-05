【セリエA】ラツィオ 1−1 パルマ（日本時間4月5日／スタディオ・オリンピコ）【映像】衝撃の「70mザイオン砲」パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、衝撃のキック力を見せた。相手ゴール前でカオスを生み出した“ザイオン砲”の発動にファンたちも興奮している。パルマは日本時間4月5日、セリエA第31節でラツィオと敵地で対戦。日本代表のイギリス遠征でスコットランド代表とイングランド代表をいずれも無失点を抑えた森