【セリエA】ラツィオ 1−1 パルマ（日本時間4月5日／スタディオ・オリンピコ）

【映像】衝撃の「70mザイオン砲」

パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、衝撃のキック力を見せた。相手ゴール前でカオスを生み出した“ザイオン砲”の発動にファンたちも興奮している。

パルマは日本時間4月5日、セリエA第31節でラツィオと敵地で対戦。日本代表のイギリス遠征でスコットランド代表とイングランド代表をいずれも無失点を抑えた森保ジャパンの守護神は、イタリアに帰還早々ながらスタメンに名を連ねた。

15分にDFエンリコ・デル・プラートのゴールで先行したパルマだが、後半はラツィオに押し込まれる展開が続き、それでも鈴木を中心に集中したディフェンスを見せる。しかし、77分にシュートがディフレクトする不運な形で失点し、1−1の同点で試合終盤を迎えた。

すると83分、鈴木が得意の“ザイオン砲”で決定機を作る。相手のクロスをキャッチしたパルマの守護神は、自陣ペナルティーエリア手前からパントキック。ボールはぐんぐん伸びて70mほど飛び、敵陣ペナルティーエリアの手前でワンバウンドする。パルマのFWマテオ・ペレグリーノとMFガエターノ・オリスターニオ、さらにラツィオのDFヌーノ・タヴァレスが反応する。

するとボックス角で、ペレグリーノがタヴァレスに競り合いの中で身体をぶつけると、バランスを崩したラツィオDFがボールと接触。ペレグリーノはすぐにハンドをアピールした。このシーンはVARで確認されたのちに、主審もOFRでチェックしたが、最終的にはノーハンドで試合再開となった。

地元メディアからの評価も上々

PK獲得とはならなかったが、鈴木の超絶的なロングフィードを起点とした攻撃に、SNSのファンたちも反応。「ザイオンのキック精度はマジでえぐい」「これはザイオン砲だわ」「パントキックもお上手」「すげーいいところ蹴るよな」「前線への弾丸キックが異次元だ」「PKの判定は出なかったけどあの距離と精度のパントキックで出せるのは流石彩艶」など称賛の声が出た。

なお試合は1−1のまま終了し、格上ラツィオを相手にパルマは勝点1を獲得。怪我から復帰した過去2試合はミスもあった鈴木だが、この日は安定したセーブを見せた。

実際、パルマの地元メディア『PARMA live』は選手採点で鈴木に「6.5点」をつけて「彼は挽回しなければいけないことがたくさんあったが、今夜は期待していた通りのプレーを見せた。チームの要として活躍したのだ。最高のセーブを見せる場面はなかったが、自信に満ち溢れたプレーを見せた」と高く評価している。同じくイタリアメディアの『TUTTOmercatoWEB』も「6.5点」を付けて、「今回も自信に満ち溢れており、奇跡的なプレーを求められる場面はないものの、冷静沈着なセーブを見せる。フットワークは見直す必要があるだろう」とまずまずの評価を下している。

パルマは次節（4月12日）に3位ナポリと対戦。鈴木の攻守に渡る活躍に期待したい。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

