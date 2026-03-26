セブン-イレブンから、6種類のフルーツを贅沢に使った「フルーツミックススムージー」が登場♡忙しい日でも手軽にフルーツを取り入れたい、そんな女性にぴったりの一杯です。さらに定番ラインアップも充実し、その日の気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント。がんばった日のご褒美にも、毎日の美容習慣にも取り入れたい、注目のスムージーをチェックしてみてください♪ 6種フル