実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、マンガ「ベルセルク」のポイント還元セールが実施されている。 本作は「ヤングアニマル」で連載中のダークファンタジー作品。巨大な剣を携えた主人公・ガッツの復讐の旅を描く。今回のセールでは、本作の全43巻で50％のポイント還元を受けることができ、実質半額で購入が可能。なお、全巻をまとめ買いすると計18,920ポイントが獲