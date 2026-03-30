資さんは4月16日、「資さんうどん 松井山手店」を京都府八幡市にてオープンします。■新市街地・欽明台エリアに立地「資さんうどん」は、北九州発祥のうどんチェーン店。「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「大海老天うどん」や「もつ鍋うどん」、「焼きうどん」、「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しています。店内に、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用