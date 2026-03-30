ＢＴＳのＶが２９日、歌手・チョン・ジェヒョンのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「妖精ジェヒョン」に出演し、歌手を夢見たきっかけやデビュー当時を振り返った。Ｖは「子どものころ、バラエティー番組で流行した踊りをやると大人たちが拍手をしながら『かわいい』と言ってくれて、それがうれしかった」「そこから舞台に立ちたいと思うようになった」と回想。その夢を決定的にしたのが、祖母の言葉だったといい「（小中時代を過ごし