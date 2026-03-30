今季は米下部ツアーに参戦している石川遼。切れ味鋭いセカンドショットを放つ彼のアイアンスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】左足体重のアドレスからさらに左に乗ってバックスイング石川遼のアイアンスイング◇◇◇アドレスから左足にやや体重を乗せ、体重移動をせずにその場でターン。コンパクトに振る、アイアンらしいスイングです。ドライバーでは肩幅より広