ABEMA『今日、好きになりました。』（以下：今日好き）、 2月16日よりスタートした「卒業編2026」で、カップルになったのは、ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」「夏休み編2025」からの継続）、と、はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）。【映像】ねね＆はると、彼氏・彼女になった瞬間！（初めてのハグも）2025年配信のマクタン編で共に旅をした、ねねとはるとが時を超えてドバイの地でカッ