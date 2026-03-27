1976年に放送されたアニメ『UFO戦士ダイアポロン』は、2026年4月に放送50周年を迎える。50年前、少年たちが「合身」する巨大メカに胸を躍らせていたロボットアニメの名作が、この記念すべきANNIVERSARYに、フィギュアの商品化など国内外で再び動きはじめる。＞＞＞50周年ロゴや第アポロンアイテムをチェック！（写真17点）『UFO戦士ダイアポロン』は、1976年にTBS系で放送され、今年2026年に50周年を迎えた「巨大ロボット」アニメ