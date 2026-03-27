【UFO戦士ダイアポロン】放送50周年！ 純金・シルバーアイテムほか商品か企画続々進行中
1976年に放送されたアニメ『UFO戦士ダイアポロン』は、2026年4月に放送50周年を迎える。50年前、少年たちが「合身」する巨大メカに胸を躍らせていたロボットアニメの名作が、この記念すべきANNIVERSARYに、フィギュアの商品化など国内外で再び動きはじめる。
＞＞＞50周年ロゴや第アポロンアイテムをチェック！（写真17点）
『UFO戦士ダイアポロン』は、1976年にTBS系で放送され、今年2026年に50周年を迎えた「巨大ロボット」アニメ。3体のロボットが合体した「巨大ロボット」と人間の主人公が一体化する『合身（合体＋変身）』は本作品のみに見られる、唯一無二の設定である。
巨大ロボット「ダイアポロン」が、地球侵略を目論むダザーン総統を倒すために立ち向かう。
そんな『UFO戦士ダイアポロン』が放送50周年を迎え、様々な商品企画などが動き出した。
まずは50周年ロゴをお披露目。アニメ放送「50」周年の「０」をダイアポロンの武器である「ダイアポロンボール」で表現したロゴがANNIVERSARYを盛り上げる。これから発表されるダイアポロン商品などに掲載され流のでご注目を。
そしてBICO‧GHIが展開する金きゃらじゃぱんにて、『UFO戦士ダイアポロン』の純金、シルバー製商品の発売が決定。放送開始日と同日の4月6日（月）に、発売となる。
ラインナップは、立像とカードが2種ずつ。「UFO戦士ダイアポロン 純金立像 1g」は限定100体、「UFO戦士ダイアポロン シルバー立像」は限定500体、「UFO戦士ダイアポロン 純金カード 0.5g 50th メモリアルコンプリートセット-ディスプレイケース付-」は限定10セット、「UFO戦士ダイアポロン 純金カード 0.5g 全3種」は限定40枚。全て数量限定の受注生産となる。
また、グッドスマイルカンパニーのフル可動組み立てキットシリーズ『MODEROID（モデロイド）』としてプラモデル化企画が進行中。こちらは続報をお楽しみに。
さらにフューチャーファクトリーからは、「ネオダイナマイトアクションダイアポロン
限定アニメカラーver.」が2026年7月に予約開始予定だ。
『ダイアポロン』ファンの皆さん！ 今年は盛り上がりましょう！
（C）1976 雁屋哲・エイケン
＞＞＞50周年ロゴや第アポロンアイテムをチェック！（写真17点）
『UFO戦士ダイアポロン』は、1976年にTBS系で放送され、今年2026年に50周年を迎えた「巨大ロボット」アニメ。3体のロボットが合体した「巨大ロボット」と人間の主人公が一体化する『合身（合体＋変身）』は本作品のみに見られる、唯一無二の設定である。
巨大ロボット「ダイアポロン」が、地球侵略を目論むダザーン総統を倒すために立ち向かう。
まずは50周年ロゴをお披露目。アニメ放送「50」周年の「０」をダイアポロンの武器である「ダイアポロンボール」で表現したロゴがANNIVERSARYを盛り上げる。これから発表されるダイアポロン商品などに掲載され流のでご注目を。
そしてBICO‧GHIが展開する金きゃらじゃぱんにて、『UFO戦士ダイアポロン』の純金、シルバー製商品の発売が決定。放送開始日と同日の4月6日（月）に、発売となる。
ラインナップは、立像とカードが2種ずつ。「UFO戦士ダイアポロン 純金立像 1g」は限定100体、「UFO戦士ダイアポロン シルバー立像」は限定500体、「UFO戦士ダイアポロン 純金カード 0.5g 50th メモリアルコンプリートセット-ディスプレイケース付-」は限定10セット、「UFO戦士ダイアポロン 純金カード 0.5g 全3種」は限定40枚。全て数量限定の受注生産となる。
また、グッドスマイルカンパニーのフル可動組み立てキットシリーズ『MODEROID（モデロイド）』としてプラモデル化企画が進行中。こちらは続報をお楽しみに。
さらにフューチャーファクトリーからは、「ネオダイナマイトアクションダイアポロン
限定アニメカラーver.」が2026年7月に予約開始予定だ。
『ダイアポロン』ファンの皆さん！ 今年は盛り上がりましょう！
（C）1976 雁屋哲・エイケン
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