「トミカ」と放送30周年を迎えたTV番組『いないいないばあっ！』が初コラボレーション。「ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー」と「ドリームトミカ SP いないいないばあっ！ スーパーワンカー」が2026年5月に発売される。＞＞＞ワンカーとスーパーワンカーをチェック！（写真7点）「トミカ」は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売。外国製のミニカーが全盛だっ