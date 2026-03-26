【ドリームトミカ】『いないいないばあっ！』のワンワンがトミカに！
「トミカ」と放送30周年を迎えたTV番組『いないいないばあっ！』が初コラボレーション。「ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー」と「ドリームトミカ SP いないいないばあっ！ スーパーワンカー」が2026年5月に発売される。
＞＞＞ワンカーとスーパーワンカーをチェック！（写真7点）
「トミカ」は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売。外国製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では3世代にわたって愛されている。現在までに、国内外累計1万種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。
また、2012年からは「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに幅広いターゲット層に人気のあるコンテンツを取り入れたシリーズ「ドリームトミカ」を展開している。
TV番組『いないいないばあっ！』は、1996年の放送開始から今年で30周年を迎えた大人気の幼児向けTV番組。映像と音で感覚を揺さぶることにより、子どもたちのさまざまな可能性と能力を引き出すことをねらいとしている。
親子の豊かな関わりあいのきっかけとなることもめざしている。現在は、おうちゃん、ワンワン、ぽぅぽなどが出演している。
そんなTV番組『いないいないばあっ！』に登場するワンワン＆スーパーワンとトミカが初のコラボレーション。「ドリームトミカNO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー」と「ドリームトミカSP いないいないばあっ！ スーパーワンカー」が、2026年5月中旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。「タカラトミーモール」では2026年3月31日（火）から予約受け付けを開始予定だ。
「ワンワンカー」は、TV番組『いないいないばあっ！』の人気コーナー「ノリノリ！のりものタウン」に登場する「ワンワン」の車「ワンワンカー」をトミカで再現したもの。丸いフォルムに尻尾がついた可愛らしいデザインとなっている。「ワンワンカー」は定番商品として「ドリームトミカ」20種類の中にラインアップされる。
また「スーパーワンカー」は、番組内の楽曲『スーパーワンのうた』に登場する「ワンワン」が変身したヒーローキャラクター「スーパーワン」がモチーフとなっている。「ワンワンカー」が「スーパーワン」の格好をした姿をイメージし、デザインしている。スーパーワンが着用するマントの背中にあるトレードマーク「ワ」も再現されている。
『いないいないばあっ！』に登場するキャラクター「ワンワン」は、長年愛されているキャラクター。30周年を記念し多彩なコラボやイベントが実施される今年、お子様だけでなく「ワンワン」に親しんできた大人の方にもぜひ手に取っていただきたい商品だ。
（C） ＴＯＭＹ （C）NHK・NHK エデュケーショナル
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「トミカ」は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売。外国製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では3世代にわたって愛されている。現在までに、国内外累計1万種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。
また、2012年からは「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに幅広いターゲット層に人気のあるコンテンツを取り入れたシリーズ「ドリームトミカ」を展開している。
親子の豊かな関わりあいのきっかけとなることもめざしている。現在は、おうちゃん、ワンワン、ぽぅぽなどが出演している。
そんなTV番組『いないいないばあっ！』に登場するワンワン＆スーパーワンとトミカが初のコラボレーション。「ドリームトミカNO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー」と「ドリームトミカSP いないいないばあっ！ スーパーワンカー」が、2026年5月中旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。「タカラトミーモール」では2026年3月31日（火）から予約受け付けを開始予定だ。
「ワンワンカー」は、TV番組『いないいないばあっ！』の人気コーナー「ノリノリ！のりものタウン」に登場する「ワンワン」の車「ワンワンカー」をトミカで再現したもの。丸いフォルムに尻尾がついた可愛らしいデザインとなっている。「ワンワンカー」は定番商品として「ドリームトミカ」20種類の中にラインアップされる。
また「スーパーワンカー」は、番組内の楽曲『スーパーワンのうた』に登場する「ワンワン」が変身したヒーローキャラクター「スーパーワン」がモチーフとなっている。「ワンワンカー」が「スーパーワン」の格好をした姿をイメージし、デザインしている。スーパーワンが着用するマントの背中にあるトレードマーク「ワ」も再現されている。
『いないいないばあっ！』に登場するキャラクター「ワンワン」は、長年愛されているキャラクター。30周年を記念し多彩なコラボやイベントが実施される今年、お子様だけでなく「ワンワン」に親しんできた大人の方にもぜひ手に取っていただきたい商品だ。
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