社是「相互信頼」を胸に 当社は1972年の創業以来、病院・介護施設、福祉施設を中心に、医療給食・フードサービス事業を展開しています。半世紀超の歴史の中で「食」を通じて人々の健康と暮らしを支えることを使命に事業を継続してきました。 「早い、冷たい、まずい」─。これが病院・介護給食のイメージかもしれません。その中で当社は全国約2000カ所から給食を受託し、1日約40万食の給食を提供し続