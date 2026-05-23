兵庫県の斎藤知事の側近だった前副知事の片山安孝氏（６５）が、来春の県議選高砂市選挙区（定数１）に無所属で立候補する意向を固めた。片山氏が２２日、読売新聞の取材に対し、「斎藤知事を支援したい」と明らかにした。片山氏は同市出身で、１９８３年に県庁に入庁。産業労働部長などを歴任し、退職後の２０２１年９月に副知事に就き、斎藤知事を支えてきた。県の内部告発問題を巡って、斎藤知事や片山氏に関する疑惑が記