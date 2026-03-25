阪神タイガース2026開幕スタメンはこれだ！ 阪神タイガース予想布陣 1番（中）近本光司 2番（二）中野拓夢 3番（右）森下翔太 4番（三）佐藤輝明 5番（一）大山悠輔 6番（左）中川勇斗 7番（遊）小幡竜平 8番（捕）坂本誠志郎 9番（投）村上頌樹 下位打線の起爆剤として期待の中川勇斗に注目！ 3月28日、セ・パ同時にプロ野球が開幕する。マツダスタジアムでは昨シーズン、セ・リーグ4位の広