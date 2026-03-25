阪神2026開幕スタメンはこれだ！下位打線の起爆剤として期待の中川勇斗に注目！森下翔太/佐藤輝明の長打で開幕スタートダッシュ切れるか
阪神タイガース2026開幕スタメンはこれだ！
阪神タイガース予想布陣
1番（中）近本光司
2番（二）中野拓夢
3番（右）森下翔太
4番（三）佐藤輝明
5番（一）大山悠輔
6番（左）中川勇斗
7番（遊）小幡竜平
8番（捕）坂本誠志郎
9番（投）村上頌樹
下位打線の起爆剤として期待の中川勇斗に注目！
3月28日、セ・パ同時にプロ野球が開幕する。マツダスタジアムでは昨シーズン、セ・リーグ4位の広島カープと2位の阪神タイガースが対戦する。
3月27日に巨人と開幕戦を戦う2026年シーズンの阪神タイガース開幕スタメンは、上位打線は不動のメンバーとなるだろう。
小幡竜平、木浪聖也のショートスタメン争いは熾烈だが、開幕は守備能力が高い小幡竜平を起用するのではないか。
捕手登録ながら打撃でアピールを見せている中川勇斗がレフトスタメンで開幕スタートするかが注目だろう。持ち前の打力で下位打線の起爆剤となることが期待される。
阪神タイガースが、巨人3連戦を制し、開幕スタートダッシュを切れるか注目だ。