阪神2026開幕スタメンはこれだ！下位打線の起爆剤として期待の中川勇斗に注目！森下翔太/佐藤輝明の長打で開幕スタートダッシュ切れるか

阪神タイガース2026開幕スタメンはこれだ！

阪神タイガース予想布陣

1番（中）近本光司

2番（二）中野拓夢

3番（右）森下翔太

4番（三）佐藤輝明

5番（一）大山悠輔

6番（左）中川勇斗

7番（遊）小幡竜平

8番（捕）坂本誠志郎

9番（投）村上頌樹

下位打線の起爆剤として期待の中川勇斗に注目！

3月28日、セ・パ同時にプロ野球が開幕する。マツダスタジアムでは昨シーズン、セ・リーグ4位の広島カープと2位の阪神タイガースが対戦する。

3月27日に巨人と開幕戦を戦う2026年シーズンの阪神タイガース開幕スタメンは、上位打線は不動のメンバーとなるだろう。

小幡竜平、木浪聖也のショートスタメン争いは熾烈だが、開幕は守備能力が高い小幡竜平を起用するのではないか。

捕手登録ながら打撃でアピールを見せている中川勇斗がレフトスタメンで開幕スタートするかが注目だろう。持ち前の打力で下位打線の起爆剤となることが期待される。

阪神タイガースが、巨人3連戦を制し、開幕スタートダッシュを切れるか注目だ。