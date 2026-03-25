男性は本命の女性ができると、「好かれたい」だけでなく「嫌われたくない」という気持ちも働くように。そこで今回は、男性が好きな女性が前で「決してしないこと」を紹介します。スマホを隠そうとしない本命女性に対して誠実でいたい男性は、スマホの扱いにも特徴が表れます。オープンな態度でスマホを扱い、時には「ちょっと見てくれる？」と気軽に渡してきたりもします。決して、スマホを隠すように持ったり、通知が来た時に慌て