あなたが本命である証拠。男性が好きな女性が前で「決してしないこと」
男性は本命の女性ができると、「好かれたい」だけでなく「嫌われたくない」という気持ちも働くように。そこで今回は、男性が好きな女性が前で「決してしないこと」を紹介します。
スマホを隠そうとしない
本命女性に対して誠実でいたい男性は、スマホの扱いにも特徴が表れます。オープンな態度でスマホを扱い、時には「ちょっと見てくれる？」と気軽に渡してきたりもします。決して、スマホを隠すように持ったり、通知が来た時に慌てて画面を伏せたりなどの行動はしないでしょう。
約束を軽々しく破らない
本命女性との約束を男性はどんな小さな内容でも守ろうとします。デートの約束はもちろん、「あのお店に連れて行く」「あの映画を一緒に見る」といった些細な約束もきちんと覚えていて実行に移します。万が一、守れない状況になった時も、真摯に謝罪し、必ず埋め合わせをしようとする姿勢が見られるでしょう。
他の女性と親しくしない
本命の女性に対して男性は一途さや誠意を示そうとするもの。そのため、誤解を与えるような行動は徹底的に避けます。特に他の女性と親しげに話したり、連絡を取り合ったりすることを最小限に抑えるでしょうし、仲の良い女友達とも一定の距離を置くようになるでしょう。
男性の気持ちが真剣かを知りたいときは、「何をしてくれるか」だけでなく、今回紹介したような「何をしないか」にも注目してみてくださいね。
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