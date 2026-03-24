きょう午後、山形県東根市の山で「煙が上がっている」と通報があり、消防が現在消火活動に当たっています。 【画像】立ちのぼる煙、消火活動の様子 消防によりますと、きょう午後１時半すぎ、東根市の山形空港北東の山で、付近で農作業をしていた男性が煙と炎が上がっているのをみつけ、「煙が上がっている」などと１１９番通報しました。 消防と警察が現場に向かい、さらに宮城と岩手の消防防災ヘリが出動して対応に当たってい